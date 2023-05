Mitsotakis, ritorno alle urne possibile il 25 giugno

(ANSA) - ATENE, 22 MAG - Il premier e leader del partito conservatore greco Kyriakos Mītsotakīs, uscito vincente dalle elezioni di ieri, chiede un nuovo voto "possibilmente il 25 giugno". "Ci stiamo dirigendo verso nuove elezioni (...) il prima possibile", ha dichiarato Mitsotakis durante un incontro con il presidente della Repubblica, Katerina Sakellaropoulou.

I greci alle urne hanno riconfermato la loro fiducia nel premier uscente Mitsotakis, capo del partito conservatore di Nea Dimokratia, che stacca l'opposizione. Il risultato non appare però sufficiente a formare un governo monocolore senza far ricorso a un'eventuale coalizione. E Mitsotakis quindi rinuncia a un mandato esplorativo per ripresentarsi al voto il 25 giugno, con un sistema elettorale che gli potrà garantire una più sicura maggioranza. La Borsa di Atene vola dopo l'esito elettorale, e con la riconferma della fiducia nel premier uscente, e scende il rendimento del titolo di Stato a 10 anni. (ANSA).