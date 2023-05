Fonti, fumata nera su sanzioni e fondi Epf a Bruxelles

- Al Consiglio Affari Esteri non si è trovato un accordo per approvare l'ottava tranche del rimborso degli aiuti militari a Kiev nel quadro dello European Peace Facility a causa del veto dell'Ungheria. Lo riportano fonti diplomatiche. Per quanto riguarda invece l'undicesimo pacchetto sanzioni non si sarebbe verificato un disaccordo fra i 27 ma restano necessari "ulteriori approfondimenti". La palla passerà ora al prossimo comitato dei rappresentanti permanenti, fissato per mercoledì prossimo. (ANSA).