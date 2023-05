Esercito Kiev, siamo a Bakhmut, distrutta, non conquistata

Il Comando delle forze per le operazioni speciali ucraino ha rilasciato un video e foto che mostrano la distruzione di Bakhmut, nel Donetsk: "La città oggi.

I nostri soldati sono partiti per una missione di combattimento attraverso una città distrutta ma non conquistata", dichiara il Comando, citato da Ukrainska Pravda che pubblica le immagini. "I nostri occhi a Bakhmut: un operatore di droni che non solo controlla la posizione del nemico e corregge la nostra artiglieria. Cattura anche il modo in cui la città viene uccisa dalle forze di occupazione russe", dice il Comando.

Lo Stato maggiore dell'esercito ucraino, nel suo aggiornamento della mattina, scrive su Facebook che i militari di Kiev "continuano a respingere numerosi attacchi dei russi a Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinsk, nella regione orientale del Donetsk: nell'ultimo giorno i russi hanno tentato di compiere 37 attacchi su queste linee del fronte". E aggiunge: "Le battaglie per la città di Bakhmut continuano, nelle ultime 24 ore i russi hanno cercato di riconquistare le posizioni perdute a sud dell'insediamento di Ivanovske. Il nemico ha anche condotto azioni offensive senza successo in direzione di Hryhorivka. Le truppe russe hanno lanciato furiosi bombardamenti sulla regione di Donetsk. Anche la regione di Lugansk è stata colpita".

(ANSA).