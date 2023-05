Ue risponde a richiesta Italia per attrezzature pompaggio

ROMA - L'Italia ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Ue per richiedere, in particolare, attrezzature per il pompaggio ad alta capacità. A seguito della richiesta, fa sapere la Commissione europea, Bruxelles "ha mobilitato le offerte provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia per aiutare le autorità italiane a far fronte alle forti alluvioni" in Emilia-Romagna. "Il Centro europeo di coordinamento di risposta alle emergenze è stato in costante contatto con le autorità italiane, che stanno attualmente valutando le offerte, l'Ue è pronta a fornire ulteriore aiuto se necessario".

Il servizio Copernicus dell'Ue, aggiunge la Commissione, ha inoltre fornito la mappatura satellitare di emergenza delle aree colpite, a seguito di una richiesta della protezione civile italiana del 16 maggio.