Manifestazione pro-Europa a Chisinau, 80mila in piazza

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - A Chisinau, capitale della Moldavia, secondo la polizia oggi sono scese in piazza tra le 75.000 e le 80.000 persone per partecipare alla Grande assemblea europea, la manifestazione a sostegno dell'Europa annunciata dalla presidente Maia Sandu che ha avuto luogo nella piazza della Grande assemblea nazionale. Lo riporta il media moldavo NewsMaker, aggiungendo che polizia non ha ravvisato incidenti.

Sandu si è rivolta alla folla, così come il capo del Parlamento europeo, Roberta Metsola, giunta in Moldavia appositamente per questa occasione. I partecipanti all'incontro hanno adottato una risoluzione a sostegno dell'integrazione europea della Moldavia in cui si afferma che Chisinau vuole diventare parte a pieno titolo dell'Unione europea, che può garantire la sua stabilità e permetterà di realizzare il suo potenziale.

I manifestanti hanno anche invitato tutte le forze politiche a sostenere il percorso europeo del Paese. A tal fine, secondo i manifestanti, è necessario specificare nella Costituzione moldava l'obiettivo di aderire all'Ue, garantire che i negoziati di adesione inizino il prima possibile e sostenere il rafforzamento delle strutture statali per raggiungere questo obiettivo. (ANSA).