Elezioni in Grecia: exit poll, i conservatori di Mitsotakis in testa

ATENE - Secondo i primi exit poll sulle elezioni in Grecia, poll diffusi dall'emittente Ert, il partito di Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis è dato tra il 40 e il 36%. Syriza, il partito di Alexis Tsipras si aggira invece tra il 29 e il 35%. Il Pasok, terza forza politica, è dato tra il 12,5 e il 9,5%.

Sono quasi 10 milioni i cittadini chiamate alle urne per scegliere il nuovo governo. Gli ultimi sondaggi danno in testa il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo del partito conservatore di Nea Dimokratia, con una percentuale di voti intorno al 35-38% e uno stacco di 5-7 punti sul principale rivale Syriza. Ma tra le fila del principale partito della sinistra greca c'è cauto ottimismo: 438mila giovani tra i 17 e i 21 anni sono chiamati a votare, e complessivamente la percentuale degli indecisi si aggira intorno al 10%. Un bacino da cui il leader dell'opposizione Alexis Tsipras spera di poter attingere per raggiungere il suo rivale e provare così a formare un governo di coalizione progressista con gli altri partiti, tra cui quello socialista del Pasok, la terza forza politica del Paese che, secondo le previsioni, potrebbe ottenere il 10% dei voti.

L'affluenza alle urne è finora al 31%: lo ha reso noto il ministero dell'Interno. Il dato riguarda l'80% dei seggi elettorali. Si vota fino alle 19:00 ora locale (le 18:00 in Italia).