Spagna: 550 evacuati per un incendio in Estremadura

(ANSA) - MADRID, 19 MAG - Le autorità spagnole hanno evacuato circa 550 persone residenti in un'area interessata da un vasto incendio boschivo, attualmente fuori controllo, che ha colpito la provincia di Cáceres (Estremadura), nell'ovest del Paese: lo hanno reso noto i servizi di emergenza locali.

Si tratta di residenti di piccole località della regione de Las Hurdes, vicino al Portogallo, già colpita da un grave incendio l'estate scorsa. Sul posto sono attive diverse unità terrestri e aerei dei vigili del fuoco.

A causa di questa emergenza, il premier Pedro Sánchez ha cancellato alcuni impegni previsti per oggi in Estremadura, secondo quanto ha comunicato il governo. (ANSA).