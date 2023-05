Nyt,gli Usa non consentono a Kiev di addestrarsi sugli F16

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Washington è talmente riluttante ad approvare qualsiasi trasferimento degli F16 a Kiev che "ai piloti ucraini attualmente non è nemmeno permesso di addestrarsi sugli F-16 di proprietà degli Stati europei". Lo suggerisce al New York Times un alto funzionario ucraino che ha parlato in condizione di anonimato.

L'amministrazione Biden, che deve approvare qualsiasi trasferimento degli aerei di fabbricazione americana, non è convinta che l'Ucraina abbia bisogno dei costosi jet. La riluttanza americana a consentire l'addestramento limita fortemente una nuova coalizione europea proposta per aiutare l'Ucraina a ottenere e far volare gli F-16. (ANSA).