Cremlino,capi di Stato africani presto a Mosca con piano di pace

(ANSA) - MOSCA, 18 MAG - Una delegazione di capi di Stato africani arriverà a Mosca per discutere un piano di pace per l'Ucraina, ma la data non è ancora stata stabilita. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo una telefonata avvenuta nei giorni scorsi tra il presidente russo Vladimir Putin e quello sudafricano Cyril Ramaphosa.

Durante la conversazione, ha sottolineato Peskov, citato dall'agenzia Interfax, Ramaphosa ha detto che l'Africa, "ritiene necessario far sentire la sua voce negli sforzi internazionali per risolvere la situazione in Ucraina".

I Paesi africani hanno finora mantenuto una posizione neutrale nel conflitto in Ucraina, rifiutando di aderire alle sanzioni contro Mosca. (ANSA).