Ucraina: Varsavia non darà gli F-16, continuerà invio MiG-29

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La Polonia è pronta a continuare a inviare i caccia MiG-29 in Ucraina, ma non darà a Kiev i jet F-16 poiché non ne ha un numero sufficiente: lo ha detto a Reykjavik il presidente polacco, Andrzej Duda, come riporta Ukrainska Pravda.

"Abbiamo un numero relativamente piccolo di velivoli F-16.

Siamo pronti a sostenere il processo di addestramento dei piloti ucraini, ne ho discusso qualche tempo fa con il primo ministro e il ministro della Difesa nazionale - ha detto Duda -. Ma il numero di F-16 che abbiamo non ci permette di parlare oggi di trasferirne una parte all'Ucraina". Allo stesso tempo, Duda ha assicurato di essere pronto per l'ulteriore trasferimento in Ucraina di aerei MiG-29. (ANSA).