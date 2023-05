Lavrov, pronti a considerare le proposte di Africa e Sudamerica

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La Russia "è pronta a prendere in considerazione le proposte degli stati africani e latino-americani per risolvere la crisi ucraina". Lo afferma il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, come riporta la Tass.

L'Occidente, sostiene Lavrov, "insiste che è pronto a considerare solo il piano di Zelensky". (ANSA).