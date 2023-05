Erdogan ringrazia Putin per cooperazione sull'accordo del grano

(ANSA) - MOSCA, 17 MAG - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ringraziato quello russo Vladimir Putin per avere sostenuto gli sforzi di Ankara per prolungare l'accordo sull'esportazione del grano ucraino e ha detto che la Turchia farà tutto il possibile per l'applicazione dell'intesa.

L'accordo, firmato nel luglio dello scorso anno a Istanbul dalla Russia e dall'Ucraina con la mediazione della Turchia e delle Nazioni Unite, era già stato rinnovato due volte prima dell'ulteriore proroga decisa oggi. (ANSA).