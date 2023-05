Bloomberg, l'accordo sul grano ucraino sarà prorogato

(ANSA) - KIEV, 17 MAG - L'accordo sul grano del Mar Nero "è pronto per essere esteso", con la Russia che accetta per ora di rimanere nel patto. Lo riferisce Bloomberg citando funzionari turchi secondo i quali oggi è previsto un annuncio in merito. Il vice ministro delle Infrastrutture ucraino Yuriy Vaskov - scrive l'agenzia - non ha ancora confermato l'accordo, affermando in un messaggio che è troppo presto per commentare. (ANSA).