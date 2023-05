Medvedev, 'ora siamo liberi di schierare armi dove vogliamo'

(Vedi: 'Duma vota per far uscire Mosca...' delle 14.27) (ANSA) - MOSCA, 16 MAG - "Ora niente ci impedisce di schierare le nostre armi dove vogliamo per difendere i nostri interessi nazionali, compresa la nostra parte russa dell'Europa". Lo scrive su Telegram l'ex presidente russo Dmitry Medvedev dopo il voto con cui la Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato l'uscita ufficiale di Mosca dal Trattato sulle forze convenzionali in Europa (Cfe). Un'intesa alla quale la Russia aveva comunque sospeso la sua partecipazione fin dal 2007.

"E naturalmente - aggiunge Medvedev, che è attualmente vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale - porteremo al massimo la produzione di armi ed equipaggiamenti militare e speciali".

(ANSA).