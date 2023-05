L'Ue decide sulle Europee, verso il 6-9 giugno 2024

Domani, a quanto apprende l'ANSA, la riunione dei rappresentanti permanenti in Ue deciderà il periodo di votazione delle prossime Europee e dovrebbe essere confermato che si voterà in una forchetta che va dal 6 al 9 giugno 2024. Si tratta di un punto procedurale, in cui non è teoricamente prevista discussione. Il Parlamento europeo aveva proposto di anticipare le elezioni nella forchetta 23-26 maggio ma su queste date, né su qualsiasi forchetta alternativa, è stato possibile trovare un accordo unanime. La decisione verrà poi formalizzata dal primo Consiglio Ue disponibile.