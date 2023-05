La Grecia al voto domenica, Tsipras punta al voto dei giovani

(ANSA) - ATENE, 16 MAG - "Se i giovani andranno alle urne, le previsioni verranno ribaltate". Lo ha dichiarato il leader dell'opposizione greca Alexis Tsipras, segretario di Syriza, durante una conferenza stampa in vista delle elezioni di domenica prossima.

A proposito delle giovani generazioni, Tsipras ha dichiarato che "sono state prese di mira per quattro anni dal premier Mitsotakis" e "hanno vissuto sulla loro pelle una politica di ostilità, che ha schiacciato i loro sogni e i loro diritti". Per il segretario di Syriza, i giovani elettori "hanno molte ragioni per usare la loro arma, che è il voto".

Tsipras ha poi ricordato che nei sondaggi tra gli elettori di età compresa tra i 17 e i 45 anni, il suo partito ha un vantaggio significativo. "La partecipazione deciderà il risultato, che ora è completamente aperto", ha chiarito il segretario di Syriza, spiegando che se il suo partito arriverà primo domenica sera, il Paese avrà un governo progressista e non sarà costretto a una seconda tornata elettorale, come prospettato invece dal premier uscente Kyriakos Mitsotakis.

In base ai sondaggi, il partito conservatore al governo di Nea Dimokratia è in testa con un stacco di circa 6 punti su Syriza. (ANSA).