Kiev, attacco aereo di 'intensità eccezionale' sulla capitale

La Russia ha lanciato su Kiev nella notte un attacco aereo di "intensità eccezionale": lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina, come riporta il Kyiv Independent. Si è trattato del "massimo numero di attacchi missilistici nel più breve lasso di tempo" possibile, ha spiegato l'amministrazione sul suo canale Telegram, aggiungendo che le forze russe hanno probabilmente utilizzato droni, oltre a missili balistici e da crociera.

Secondo le informazioni preliminari, la difesa aerea ucraina ha distrutto la maggior parte dei droni e dei missili russi, i cui detriti sono caduti nei distretti di Shevchenkivskyi, Sviatoshynskyi, Solomianskyi, Obolonskyi e Darnytskyi. I danni maggiori sono stati segnalati nel distretto di Solomianskyi, dove è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale. I detriti dei droni e dei missili sono caduti sulle auto parcheggiate, nei cortili e nei parchi degli altri distretti. Al momento non si segnalano vittime.

Almeno dieci forti esplosioni sono state udite a Kiev durante la notte. Lo riportano i media locali, aggiungendo che deflagrazioni sono avvenute anche in altre parti della regione della capitale ucraina e in quella di Cherkasy. Il capo dell'ufficio presidenziale Andrii Yermak ha affermato che la difesa aerea è al lavoro. L'allarme antiaereo è attivo in tutti gli oblast dell'Ucraina, a causa della minaccia di attacchi missilistici russi.