Cremlino, molte questioni restano aperte nell'accordo sul grano

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - I contatti per l'accordo sul grano sono in corso, ci sono molte questioni aperte, ora bisogna prendere una decisione: lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ripreso da Ria Novosti.

"In generale, i contatti continuano. Ci sono molte domande che riguardano la nostra parte dell'accordo. Ora una decisione è da prendere", ha detto. (ANSA).