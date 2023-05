Zelensky incontra Sunak a Londra

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il presidente ucraino Volodymir Zelensky è giunto oggi a Londra per colloqui con il primo ministro britannico Rishi Sunak, in una visita a sorpresache ha annunciato con un tweet: "Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le nostre capacità a terra e in volo. Questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi.

Condurremo negoziati sostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni", ha scritto Zelensky poco prima di raggiungere la residenza di CXhequers del primo ministro britannico dove è arrivato a bordo di un elicottero militare Chinook delle forze armate britanniche. Il grosso velivolo, insieme a un altro elicottero dello stesso modello, è atterrato nei giardini della grande proprietà. Il presidente diventa così il primo leader internazionale a essere ospitato da Sunak nella residenza.

Intanto, ancora su Twitter, Sunak dà il "Bentornato! al presidente ucraino, puvbblicando la foto del suo abbraccio.

