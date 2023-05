Zelensky da Macron, 'nuove sanzioni contro la Russia'

(ANSA) - PARIGI, 15 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato ieri sera in Francia per una cena di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmannuel Macron.

Al termine dell'incontro entrambi hanno ribadito la richiesta di nuove sanzioni contro la Russia.

Inoltre in un comunicato congiunto è stato reso noto che "Nelle prossime settimane, la Francia formerà e attrezzerà diversi battaglioni con decine di veicoli blindati e carri leggeri, fra cui degli Amx-10Rc". (ANSA).