Via libera del Consiglio Ue a Di Maio inviato nel Golfo

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAG - Via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio inviato speciale dell'Ue nel Golfo. Il punto, a quanto si apprende, è stato approvato senza discussione nelle prime battute del Consiglio Affari Sport, in corso a Bruxelles. (ANSA).