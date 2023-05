Turchia: è ufficiale, ballottaggio il 28 maggio

(ANSA) - ISTANBUL, 15 MAG - Il Consiglio elettorale di Ankara Ysk ha annunciato ufficialmente che il 28 maggio si terrà il ballottaggio delle elezioni per il rinnovo della presidenza della Repubblica, confermando con i suoi dati che nessun candidato ha superato la soglia del 50% per vincere al primo turno. Lo ha fatto sapere il presidente dello Ysk Ahmet Yener, come riporta Hurriyet, annunciando che il presidente in carica Recep Tayyip Erdogan ha ottenuto il 49,51% dei voti, il principale sfidante Kemal Kilicdaroglu il 44,89%, Sinan Ogan il 5,17% e Muharrem Ince lo 0,44%. (ANSA).