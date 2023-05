Tajani, buone notizie dall'Ue su crescita e occupazione

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Buone notizie da Bruxelles. Le previsioni della Commissione Europea danno in Italia +1,2 Pil per l'anno 2023, +1,1 per il 2024, disoccupazione in calo al 7,8% nel 2023, 7,7% nel 2024. Debito stabile. L'impegno del governo continua nel sostenere imprese e lavoratori favorendo il rilancio dell'Italia". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta su Twitter le stime Ue. (ANSA).