Sale a 10 morti il bilancio della strage in scuola di Belgrado

(ANSAmed) - BELGRADO, 15 MAG - E' salito a dieci morti il bilancio della strage del 3 maggio scorso in una scuola di Belgrado. In un ospedale della capitale serba è morta una giovane ragazza rimasta gravemente ferita nella sparatoria alla scuola primaria 'Vladislav Ribnikar', dove un 13enne allievo dell'istituto, sparando con la pistola del padre, aveva ucciso otto alunni e un custode e ferito altri sei allievi e un'insegnante.

L'alunna è deceduta oggi nonostante gli interventi chirurgici e gli sforzi dei medici per salvarle la vita. (ANSAmed).