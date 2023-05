Kiev, si felicita per primo successo a Bakhmut

(ANSA) - KIEV, 15 MAG - L'Ucraina si felicita per il "primo successo" dell'offensiva attorno a Bakhmut.

L'esercito ucraino si è felicitato oggi il "primo successo" della sua offensiva alla periferia di Bakhmut, nell'est del Paese, la battaglia più lunga e sanguinosa del conflitto con la Russia. "L'avanzata delle nostre truppe nell'area di Bakhmut è il primo successo dell'offensiva" volta a difendere questa città che i russi stanno cercando di prendere dalla scorsa estate, ha affermato il comandante delle truppe di terra ucraine Oleksandr Syrsky, citato dal ministero della Difesa.

Si contano quattro morti in un attacco russo nell'est dell'Ucraina, stando a fonti ufficiali ucraine le quali aggiungono che è stato colpito un ospedale.

Serie sempre più regolari di attacchi russi con droni e missili fanno probabilmente parte di una nuova campagna incentrata su Kiev volta a degradare le capacità ucraine di condurre operazioni di controffensiva, secondo l'analisi dell'Istituto per lo studio della guerra (Isw) citata dal Kyiv Independent. I recenti attacchi hanno preso di mira Kiev e "presunte strutture militari, industriali e logistiche ucraine". La scelta degli obiettivi, insieme con l'utilizzo dei droni Shahed per sopraffare le difese aeree ucraine, suggerisce che la capacità di controffensiva sia l'obiettivo della nuova campagna aerea russa, secondo il rapporto.

Isw sottolinea che le forze russe hanno condotto un'altra serie di attacchi con droni e missili sabato e domenica notte, dopo che le forze hanno condotto almeno 10 serie di attacchi in tutta l'Ucraina dal 19 aprile. (ANSA).