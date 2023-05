Inondazioni in Bosnia per piogge torrenziali

(ANSAmed) - SARAJEVO, 15 MAG - Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno causato inondazioni in varie regioni della Bosnia-Erzegovina. A essere più colpita è la Federazione croato-musulmana, una delle due entità che compongono il Paese balcanico (l'altra è la Republika Srpska). Situazioni di emergenza vengono segnalate in particolare nel nordovest della Federazione, a ridosso del confine con la Croazia, dove vari fiumi sono straripati a Bihac, Bosanska Krupa, Cazin, Kljuc e Sanski Most. Alcuni villaggi sono isolati e sono mobilitati i servizi di soccorso locali, a cominciare dal Cantone di Una-Sana.

Difficoltà vengono segnalate nella circolazione stradale e ferroviaria, per frane e interruzioni a causa dell'acqua alta.

Le autorità hanno lanciato nuovi allarmi meteo, invitando le popolazioni coinvolte a prendere misure di protezione in vista di possibili evacuazioni. Alluvioni si registrano anche in varie zone della vicina Croazia. (ANSAmed).