Borrell, 'bene Di Maio, lo aspetta un mandato ambizioso'

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAG - "Accolgo con favore la decisione del Consiglio di nominare Luigi Di Maio come primo rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo. Ora ha un mandato ambizioso da portare a termine: contribuire a portare il partenariato dell'Ue con i Paesi del Golfo a un nuovo livello strategico, con reciproco vantaggio". Lo ha scritto su Twitter l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell.

"Il Consiglio ha nominato oggi Luigi di Maio rappresentante speciale dell'UE per la regione del Golfo. Il nuovo rappresentante speciale dell'UE avrà il compito di sviluppare ulteriormente un partenariato dell'Ue più forte, completo e strategico con i Paesi della regione del Golfo, sostenendo l'Alto rappresentante dell'Ue". Lo si legge in una nota ufficiale del Consiglio Ue. "Di Maio entrerà in carica il 1° giugno, con un mandato iniziale di 21 mesi", annuncia il Consiglio. (ANSA).