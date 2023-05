007 Kiev, 152.000 russi si preparano alla difesa nel sud

(ANSA) - KIEV, 15 MAG - Circa 152.000 truppe russe sono ora concentrate nei territori occupati delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, e le loro azioni indicano che si stanno preparando alla difesa. A sostenerlo è il rappresentante dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina, Andriy Chernyak, sottolineando che "al momento non stiamo registrando alcun ritiro di truppe" in quelle regioni. "C'è un certo movimento: portano via qualcosa, evacuano qualcuno, cercano di rubare qualcosa, ma non vediamo un vero ritiro", ha detto Chernyak citato da Ukrainska Pravda. I russi stanno rafforzando le loro fortificazioni e costruendone di nuove, ha aggiunto. (ANSA).