Zelensky ringrazia la Germania, 'insieme vinceremo'

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha ringraziato la Germania per il suo sostegno incontrando oggi il presidente Frank-Walter Steinmeier nella sua prima visita nel Paese dopo l'invasione della Russia.

"Nel momento più difficile della storia moderna dell'Ucraina, la Germania è orgogliosa di essere un nostro vero amico e un alleato affidabile. Insieme vinceremo e riporteremo la pace in Europa". Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul libro degli ospiti, come riporta il Guardian.

Zelenskiy ha raggiunto la Germania in nottata volando su un aereo del governo di Berlino scortato nello spazio aereo tedesco da caccia della Luftwaffe. (ANSA).