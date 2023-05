Zelensky a Scholz, 'sosteneteci nella consegna dei caccia'

(ANSA) - BERLINO, 14 MAG - "Gli aerei da guerra saranno l'argomento della seconda parte dei nostri colloqui. Lavoriamo a formare una coalizione di combattimento con i caccia. Mi rivolgerò ai tedeschi per chiedere alla Germania di farne parte". Lo ha detto Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Berlino. Zelensky ha esortato la Germania a sostenere la sua richiesta di ottenere jet da combattimento dall'Occidente, in vista di una controffensiva contro l'invasione russa. Durante la visita a Berlino, Zelensky ha detto che avrebbe affrontato la questione con il cancelliere Olaf Scholz, aggiungendo che "non è una questione facile". "Stiamo lavorando alla creazione di una coalizione di jet da combattimento... Oggi farò appello alla Germania affinché sostenga l'Ucraina in questa coalizione", ha dichiarato. (ANSA).