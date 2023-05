Incendio in un parco nazionale alle Canarie, 9 evacuati

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Nove persone, tra cui due campeggiatori, sono state evacuate a causa di un vasto incendio boschivo scoppiato nel Parco Nazionale della Caldera de Taburiente, a La Palma, una delle isole Canarie: lo riferisce l'Island Council attraverso il proprio account Twitter, ripreso da Efe.

Nel pomeriggio i tre elicotteri mobilitati per combattere l'incendio hanno sganciato sull'area 46.800 litri d'acqua, in 52 passaggi, e hanno trasportato nella zona due squadre di pronto intervento contro gli incendi boschivi, quello di base a La Palma e un altro a La Gomera.

La situazione rimane per il momento al livello 1, il che significa che il sindaco di La Palma coordina le operazioni , con il supporto del governo delle Isole Canarie.

Secondo le ultime informazioni fornite dal Comune, i fianchi est e ovest dello scoppio dell'incendio, iniziato a Palmita de la Hiedra, all'interno del Parco Nazionale, sono sotto controllo, mentre si combatte per fermare l'incendio nella zona centrale. Si ritiene che l'origine delle fiamme sia dolosa.

