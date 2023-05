Zelensky, 'grazie Giorgia, non dimenticherò mai l'aiuto'

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di essere in questo bellissimo Stato con una grande storia, sono qui per stringerle la mano e ringraziare per aver dato rifugio ai cittadini ucraini, non lo dimenticherò mai". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni. (ANSA).