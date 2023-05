Zelensky a Mattarella, 'la nostra vittoria è la pace'

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Sono qui per ringraziare l'Italia.

Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi (Draghi e Meloni). Abbiamo con l'Italia valori comuni. Noi siamo per la pace, la nostra vittoria è la pace. Siamo aperti a tutti i contributi internazionali ma la guerra la stiamo subendo sul nostro territorio e la pace deve prevedere la giustizia su tutto il nostro territorio". E' quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente ucraino, Volodomir Zelensky, nel corso dei colloqui al Quirinale con Sergio Mattarella. (ANSA).