'Vittoria', comunità ucraina saluta il passaggio di Zelensky

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Ucraina, Ucraina. Vittoria" Così la comunità ucraina ha salutato il passaggio del corteo di auto al seguito del presidente Zelensky a Piazza Barberini. Le auto sono passate dirette al Quirinale mentre una folta delegazione di ucraini residenti a Roma scandivano "Benvenuto".

"Speravamo di poterlo incontrare ma capiamo che per motivi di sicurezza non ha potuto. Lui sa che noi siamo qui e siamo con lui", dice Oles Horodetskyy, presidente dell'associazione cristiana degli ucraini in Italia. (ANSA).