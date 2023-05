Prigozhin attacca Gerasimov, 'una m....a di comando'

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Ho letto un articolo di un esperto militare australiano, un generale, su Gerasimov. L'articolo si intitola 'più pericoloso del nemico'. Sicuramente, dopo questo articolo, gli ucraini controlleranno attentamente i movimenti del 'grande comandante' per non essere colpiti inavvertitamente.

Una tale merda di comando militare è molto importante per la vittoria del nemico....". Lo ha scritto su Telegram il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin, attaccando nuovamente il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov. Prigozhin ha anche invitato a lasciarlo "andare con Cappuccetto Rosso su vostro invito a Bakhmut", aggiungendo che "non corrono alcun pericolo a meno che il loro stesso popolo non li picchi. Gli ucraini baciano il culo a questi leader e li proteggono, sono la chiave del loro successo". (ANSA).