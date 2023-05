Borrell, a Bakhmut servono mille munizioni al giorno

(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - "Nella zona di Bakhmut, dove continuano i combattimenti, Kuleba ha spiegato che l'Ucraina ha bisogno di mille munizioni di artiglieria al giorno. Questo per avere un'idea dell'intensità dei combattimenti e la potenza di fuoco della Russia". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell a margine del Consiglio Affari Esteri informale in Svezia. "Dobbiamo aumentare la velocità delle nostre forniture. Dobbiamo svuotare gli stock e riempirli di nuovo. Il nuovo pacchetto della Germania è notizia molto buona, altri seguano l'esempio", ha aggiunto Borrell. (ANSA).