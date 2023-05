L'arcivescovo di Canterbury multato per eccesso di velocità

Dopo essere stato pochi giorni fa l'officiante della solenne incoronazione di re Carlo III all'abbazia di Westminster, l'arcivescovo di Canterbury e primate della chiesa anglicana Justin Welby è stato multato per eccesso di velocità e il suo caso si è risolto solo in una udienza online con la Lavender Hill Magistrates' Court.

La violazione era avvenuta il 2 ottobre: Welby a bordo della sua Volkswagen Golf stava andando verso la residenza di Lambeth Palace a Londra quando l'autovelox ha rilevato la velocità di 25 officiante (40 km/h), 5 miglia sopra il limite. L'arcivescovo aveva tentato inutilmente per tre volte di pagare la multa di 300 sterline al fine di evitare un procedimento legale, come ha affermato un portavoce di Lambeth Palace. Ma non c'è riuscito per un "disguido amministrativo".

Alla fine il tribunale ha ordinato all'arcivescovo di sborsare 510 sterline a causa del ritardo nel pagamento e gli ha tolto alcuni punti della patente.