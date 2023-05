Gb critica la mancata apparizione di Zelensky a Eurovision

(ANSA) - LONDRA, 12 MAG - Il governo britannico si è detto "amareggiato" per il fatto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non potrà intervenire con un video messaggio nella finale dell'Eurovision Song Contest. Lo ha affermato il portavoce del premier Rishi Sunak. E ha aggiunto: "I valori e le libertà per cui il presidente Zelensky e il popolo ucraino stanno combattendo non sono politici, sono fondamentali".

