Erdogan evoca golpe 2016, 'rivendichiamo futuro anche con vita'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricordato, a due giorni dalle elezioni, la notte del tentato colpo di Stato in Turchia del 15 luglio 2016 che fu fermato dopo che lui stesso chiese alla popolazione di scendere in strada per confrontarsi con i militari golpisti. Durante gli scontri morirono almeno 250 persone.

"Quando è necessario, come durante la notte del 15 luglio, rivendichiamo la nostra indipendenza e il nostro futuro a costo della nostra vita", ha scritto il presidente turco sui suoi account social in un messaggio rivolto agli elettori per convincerli a votarlo alle elezioni di domenica. "Non importa quali siano le trappole davanti a noi, non smetteremo di servire il nostro Paese", ha aggiunto Erdogan affermando che "se Dio vuole, inizieremo la costruzione del secolo della Turchia il 14 maggio", la data delle elezioni.