Germania: spari in fabbrica Mercedes, due morti

Sono due le persone rimaste uccise dagli spari di stamattina nella fabbrica di Mercedes Benz a Sindelfingen, nel Land tedesco del Baden-Wuerttemberg. Si tratta di due 44enni. Lo ha affermato la polizia locale secondo quanto riporta la Dpa.

Un uomo di 53 anni è stato arrestato in seguito agli spari esplosi stamani in una fabbrica di Mercedes Benz, a Sindelfingen, nel Baden Wuerttemberg, in Germania. Lo ha detto il portavoce della Procura di Stoccarda. Secondo gli inquirenti a colpire sarebbe stato un solo aggressore.