La Polonia cambia il nome di Kaliningrad in Krolewiec

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Le autorità polacche hanno deciso di rinominare l'exclave russa di Kaliningrad con il nome in lingua madre Krolewiec. L'iniziativa del governo locale è sostenuta da Varsavia, riferisce l'agenzia nazionale Pap. "La Polonia ritorna alla denominazione tradizionale relativa alla sua storia e al suo patrimonio culturale", ha dichiarato il ministero dello Sviluppo e della Tecnologia Waldemar Buda, aggiungendo: "Non vogliamo la russificazione". Il Cremlino ha condannato: "Questa non è più nemmeno russofobia, sono processi che rasentano la follia", ha detto Dmitry Peskov. (ANSA).