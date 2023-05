La commissaria Ue Gabriel designata premier in Bulgaria

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAG - La commissaria Ue per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, è stata designata premier per il centrodestra in Bulgaria. Lo ha annunciato il leader del partito conservatore Gerb, l'ex premier bulgaro Boyko Borissov, secondo quanto riportato dai media locali. La premier designata sarà presentata all'Assemblea nazionale di Sofia davanti a tutti i leader dei partiti politici, ha riferito Borissov, indicando che Gabriel avrà ora il mandato esplorativo per cercare un'alleanza con altri partiti per formare un governo. (ANSA).