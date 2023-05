Zelensky a Von der Leyen, 'ci serve una nuova vittoria'

(ANSA) - KIEV, 09 MAG - "L'Europa è stata resa possibile dalla sconfitta del male dell'aggressione" e "insieme oggi stiamo combattendo di nuovo il male dell'aggressione e la politica di odio che la Russia ha riportato nel nostro continente, quindi ora abbiamo bisogno di una nuova vittoria e torniamo al senso delle parole della dichiarazione di Schuman. I nostri sforzi per un'Europa unita, per la sicurezza e la pace devono essere forti quanto le aspirazioni russe di distruggere la libertà in Europa". Così il presidente ucraino Zelensky in conferenza stampa a Kiev con Ursula von der Leyen. (ANSA).