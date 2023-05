Scholz, 'gestire la migrazione senza tradire i valori Ue'

(ANSA) - STRASBURGO, 09 MAG - "Sulla migrazione serve una soluzione all'altezza ma non possiamo temporeggiare finché questa solidarietà non ci piova dal cielo, serve una solidarietà fattiva. Io mi impegno affinché i progressi sul Patto dell'asilo siano concretizzato prima delle Europee". Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz intervenendo alla Plenaria del Pe in occasione della Giornata dell'Europa. "Siamo uniti dall'obiettivo di gestire meglio la migrazione illegale senza tradire i nostri valori", ha aggiunto Scholz invitando "a sfruttare le possibilità di migrazione regolare perché in molte parti dell'Ue abbiamo bisogno di lavoratori da Paesi terzi".

