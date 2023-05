Macron celebra il 9 maggio, 'l'Europa ci protegge dalla crisi'

(ANSA) - PARIGI, 09 MAG - "E' insieme, da europei, che saremo in grado di tutelare le nostra capacità di decidere per noi stessi": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un lungo tweet pubblicato in occasione della Giornata dell'Europa che ricorda la storica dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950. "In questa giornata che celebra la nostra Unione, è da convinto europeo, determinato e fiero, che condivido con voi questo messaggio: Viva la nostra Unione europea". Nel post, il presidente sottolinea che "l'Europa ci ha protetto dalle crisi" e continuerà a permetterci di "creare posti di lavoro, sicurezza, ordine in un mondo di pericoli".

Il leader di Parigi ricorda, tra l'altro, la risposta Ue sui vaccini durante la pandemia nonché "l'adozione di un piano di rilancio (NextGeneratioEU, Pnrr), unico nella storia". Ma anche la "risposta comune dinanzi all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia: abbiamo cancellato la dipendenza europea dalle energie fossili russe. E oggi, con il nostro aiuto, l'Ucraina resiste e grazie al proprio coraggio andrà fino alla vittoria".

Macron ricorda inoltre le ambizioni climatiche dell'Ue, con un taglio del 55% delle emissioni di Co2 entro il 2030" nonché l'introduzione di una "carbon tax'' ai confini dell'Unione affinché "i produttori stranieri che esportano verso l'Unione europea siano sottoposti alle stesse esigenze ambientali che i nostri produttori europei". (ANSA).