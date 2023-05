Mosca, 'giorno della Vittoria? Zelensky traditore'

Un "traditore", la "nuova incarnazione di Giuda nel 21/o secolo". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova definisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per avere anticipato all'8 maggio le celebrazioni per la sconfitta del nazismo, differenziandosi così da Mosca che festeggia questa giornata il 9 maggio. Zelensky, scrive Zakharova su Telegram, è "un collaborazionista fascista 80 anni dopo" che "ha tradito i suoi padri: coloro che hanno combattuto nelle file dell'Armata Rossa, che hanno sofferto e sono stati torturati nei campi di concentramento, che hanno lavorato per la vittoria nella retrovie". (ANSA).