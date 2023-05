Migliaia in piazza a Belgrado contro la violenza

(ANSA) - BELGRADO, 08 MAG - Migliaia di persone, 50mila secondo gli organizzatori, sono scesi in strada a Belgrado questa sera in una grande manifestazione organizzata dopo le stragi della settimana scorsa e "contro la violenza". Una marcia pacifica ha sfilato dal Parlamento alla sede del governo, nel cuore di Belgrado, in un silenzio irreale, rotto a un certo punto solo da un breve applauso. Tra le richieste della piazza, la sospensione delle pubblicazioni di tabloid filogovernativi e di tv private accusate di promuovere la violenza. (ANSA).