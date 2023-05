William e Kate fra la gente allo street party di Windsor

(ANSA) - LONDRA, 07 MAG - Visita relativamente a sorpresa del principe William, erede al trono britannico, e della consorte Catherine (Kate) fra la gente che prosegue oggi i festeggiamenti per l'incoronazione solenne di ieri di re Carlo III e della regina Camilla in uno dei 67.000 street party popolari organizzati nell'ambito della giornata del cosiddetto Coronation Lunch in giro per il Regno Unito e in alcuni Paesi del Commonwealth.

I principi di Galles si sono appalesati fra le persone - in gran parte volontari di organizzazioni caritative patrocinate dalla monarchia - radunatesi nel verde che costeggia il Long Walk: strada che conduce al castello di Windsor, fuori Londra, dove in serata è previsto il concerto celebrativo dell'incoronazione con la partecipazione di Andrea Bocelli e di un parterre di star internazionale, e a cui sono attese più di 20.000 persone. Durante l'improvvisata vi sono stati scambi di battute, di sorrisi e di doni, a suggello dei ringraziamenti rivolti da William e Kate - eleganti ma in tenuta informale - ai fan reali.

Nel cuore della capitale, invece, uno dei party è in corso anche a Downing Street, tra festoni e bandiere, offerto di fronte al portoncino di number 10 dal primo ministro Rishi Sunak a oltre 100 persone, tra cui volontari e rifugiati ucraini accolti sull'isola dopo lo scoppio della guerra con la Russia.

(ANSA).