Successo in tv per l'incoronazione, oltre 20 milioni solo in Gb

(ANSA) - LONDRA, 07 MAG - Audience britannica oltre i 20 milioni di picco per la lunga trasmissione televisiva di ieri della solenne incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, secondo i dati riferiti in queste ore dai media. Nel solo Regno Unito l'evento - andato per la prima volta nella storia in diretta tv - ha fatto toccare punte di 15,5 milioni di spettatori sui vari canali della Bbc (di gran lunga i più seguiti), di quasi 4 milioni su Itv e di quasi un milione su Sky Uk.

Numeri importanti, anche se inferiori ai 29 milioni di contatti stimati nel Paese in occasione della giornata culmine dei funerali - nel settembre scorso - della regina Elisabetta II, madre di Carlo: morta 96enne dopo un regno di longevità epocale durato 70 anni pieni.

Non vi sono invece ancora stime globali precise. Ma stando ai dati di Paesi come la repubblicana Francia (dove si calcola che alla cerimonia di Westminster Abbey abbiano assistito dal piccolo schermo fino a 9 milioni di persone), si può ragionevolmente prevedere nei 5 continenti un totale di molte decine, se non di qualche centinaio di milioni di spettatori interessati all'evento reale britannico. (ANSA).