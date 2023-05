Prighozin, Mosca ci ha promesso le munizioni necessarie

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il fondatore della Wagner Yevgeny Prigozhin, ha affermato di aver ricevuto l'impegno dal Ministero della Difesa russo a ricevere munizioni e armi. Lo riferisce il servizio stampa di Prigozhin.

"Ci viene promesso di ricevere munizioni e armi quante ne abbiamo bisogno per continuare ulteriori azioni. Ci viene detto che possiamo agire a Bakhmut come riteniamo opportuno. E ci viene proposto Surovikin come una persona che prenderà tutte le decisioni nel quadro delle operazioni militari della Wagner in collaborazione con il Ministero della Difesa", sostiene il capo di Wagner che nei giorni scorsi aveva annunciato di lasciare Bakhmut. (ANSA).